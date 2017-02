ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Australien-Saga Kumpel und Konstrukteure GB 2014 Stereo 16:9 Merken In Papua-Neuguinea drängen australische und US-Soldaten die japanischen Truppen zurück. Nach dem Krieg schafft der FX Holden - das erste Auto "made in Australia" - Mobilität und Arbeitsplätze. In den 1960er Jahren wird mit dem Stauwerk in den Snowy Mountains ein technisches Weltwunder der Neuzeit errichtet, und 1973 öffnet das berühmte Opernhaus in Sydney seine Tore. Ein Jahr später fegt der Zyklon Tracy mit Zerstörungsgewalt über die Stadt Darwin hinweg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Story of Australia