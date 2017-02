Discovery Channel 22:40 bis 23:30 Dokumentation Alaskan Bush People Der Sommer kommt USA 2016 Stereo 16:9 Merken Der Sommer hält Einzug im nördlichsten US-Bundesstaat und die Tage werden spürbar länger. Bam und seine Geschwister nutzen das gute Wetter, um mit der "Integrity" in Pelican Waren auszuliefern. Die kleine Siedlung liegt südlich von Cross Sound, einem der gefährlichsten Gewässer im Südosten Alaskas. Wenn die Wildnisbewohner noch am selben Tag nach "Brown Town" zurückkehren wollen, müssen sie mit ihrem Boot dort unbedingt vor der auslaufenden Flut ablegen. Daher ist beim Entladen der Fracht Eile geboten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Regie: Allison Kagan