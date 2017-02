Heimatkanal 23:05 bis 00:30 Erotikfilm Erotik im Beruf - Was jeder Personalchef gern verschweigt D 1971 Stereo Merken Bettina von Karlshagen glaubt, Quirin Engel nun völlig vereinnahmen zu können. Sie möchte, dass Quirin sie zu einem Stiftungsball begleitet. Um sich zu drücken, gaukelt Quirin Bettina vor, er müsse noch bei Bauer Vogel helfen, ein Fohlen zur Welt zu bringen. In Wirklichkeit will er in München den Songwettbewerb besuchen, an dem auch Evi und Bennos Band teilnehmen. Bettina gewinnt bei der Tombola einen Hundewelpen. Quirin erkennt sofort, dass der junge Hund zu zeitig von seiner Mutter getrennt wurde, und besteht darauf, dass der Welpe zurückgebracht wird. Natürlich fliegt Quirins Lüge auf, als Bettina von Karlshagen den Bauern Vogel trifft. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Reinhard Glemnitz (Rechtsanwalt) Emily Reuer (Frau Schneider) Karin Field (Irina Wördemann) Günther Ungeheuer (Staatsanwalt) Christian Engelmann (Reporter) Peter Raschner (Reporter) Werner Abrolat (Photograph) Originaltitel: Erotik im Beruf - Was jeder Personalchef gern verschweigt Regie: Ernst Hofbauer Drehbuch: Hannes Dahlberg Kamera: Michael Marszalek, Gernot Roll, Hubertus Hagen Musik: Wolf Hartmeier Altersempfehlung: ab 16