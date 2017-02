Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 236 Die letzte Sitzung D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In seiner Praxis wird Psychotherapeut Dr. Lorenz Schenkendorff im Beisein von Controllerin Ortmann ermordet. Noch am Tatort wird klar, dass der Täter einen Giftpfeil benutzt hat. Von der Tatwaffe fehlt aber jede Spur. Ins Zentrum der Ermittlungen gerät der Praxisnachbar Frank Hollertau, der es auf die Behandlungszimmer des Toten abgesehen hatte genauso wie der Hausverwalter, der Schenkendorff aus seiner Praxis klagen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Walter Bannert Drehbuch: Martina Maurer, Nikolaus Schmidt Kamera: Christoph Krauss Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12