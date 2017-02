Sky Atlantic HD 22:05 bis 23:05 Serien The Casual Vacancy - Ein plötzlicher Todesfall Ein Scherbenhaufen GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Enthüllungen durch den "Geist von Barry Fairbrother" haben den Wahlkampf im Vorfeld der Gemeinderatswahl von Pagford gefährlich zugespitzt. Die Nerven der Bewohner liegen blank und das Wahlergebnis wird mit höchster Spannnung erwartet. - Dreiteilige britische Miniserie nach dem gleichnamigen Kriminalroman von "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rory Kinnear (Barry Fairbrother) Emily Bevan (Mary Fairbrother) Michael Gambon (Howard Mollison) Julia McKenzie (Shirley Mollison) Rufus Jones (Miles Mollison) Keeley Hawes (Samantha Mollison) Hetty Baynes (Maureen Lowe) Originaltitel: The Casual Vacancy Regie: Jonathan Campbell Drehbuch: Sarah Phelps Kamera: Tony Slater Ling Musik: Solomon Grey Altersempfehlung: ab 12