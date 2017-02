Sky Comedy 23:25 bis 01:05 Actionfilm Paris Express F 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Achtung, Paris: Hier kommt Sam (Michaël Youn)! Der Rollerkurier bricht jede Verkehrsregel um seine "Express-Lieferungen" so schnell wie möglich zum Kunden zu bringen. Auch wenn er dafür niemals ein Lob oder einen Bonus bekommt. Da bittet ihn seine Freundin Nadia (Géraldine Nakache), sie zur Hochzeit ihrer Schwester zu begleiten. Natürlich pünktlich. Doch ausgerechnet an diesem Tag soll Sam eine wichtige Lieferung übernehmen, die sich bald als der gefährlichste Auftrag seines Lebens entpuppt. - Rasante Actionkomödie im Stil von "Taxi". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaël Youn (Samuel Skjqurilngskwicz) Géraldine Nakache (Nadia) Jimmy Jean-Louis (Steve Loki) Didier Flamand (Maurice Skjqurilngskwicz) Catalina Denis (Louise) Natalia Dontcheva (Iris) Lord Kossity (Anton) Originaltitel: Coursier Regie: Hervé Renoh Drehbuch: Hervé Renoh, Romain Lévy Kamera: Vincent Muller Musik: Charlie Nguyen Kim, Modern Freaks Altersempfehlung: ab 12