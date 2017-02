TNT-Serie 22:00 bis 22:45 Actionserie The Last Ship Vermächtnis USA 2016 16:9 Merken Kara schließt sich jemandem an, der ihr bei ihrer Mission helfen kann, und Chandler tritt seinem mächtigen Feind in einem entscheidenden Showdown gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridget Regan (Sasha Cooper) LaMonica Garrett (LT. TAO Cameron Burk) Ayako Fujitani (Kyoko) David Paul Olsen (Brick) Fernando Chien (President Peng Wu) Arnold Chun (Shirahama Ekei) Brandon Van Vliet (Pirate) Originaltitel: The Last Ship Regie: Paul Holahan