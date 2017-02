NDR 22:00 bis 22:25 Familienserie Neues aus Büttenwarder Karneval D 2007 Untertitel 16:9 Merken Könnte ein jährliches Sommerfest dem wirtschaftlich daniederliegenden Büttenwarder auf die Beine helfen? Der Nachbarort Klingsiehl hat es immerhin mit Matjeswochen, Pferdemarkt und allerlei Folklorefesten zu wirtschaftlichem Aufschwung gebracht. Was könnte Büttenwarder dem entgegensetzen? Bürgermeister Schönbiehl lobt einen Ideenwettbewerb aus. Und bald darauf präsentieren Bauer Kurt Brakelmann, sein Freund-Feind Adsche Tönnsen und der Pferdeknecht Kuno ihre Vorschläge einer schlechter als der andere. Brakelmanns Konzept sieht dabei einen Karneval in Büttenwarder vor, der seine Sonderstellung im Gesamtangebot der Festveranstaltungen dadurch unterstreicht, dass er im Sommer stattfinden soll und ohne Witz auskommt. Zur allgemeinen Überraschung ist Schönbiehl begeistert von dem Vorschlag und erteilt Brakelmann den Auftrag, den Karneval in Büttenwarder zu organisieren. Doch Brakelmann ahnt, dass der Bürgermeister ihm damit nur eine Falle stellen will. Jetzt bleibt dem erfindungsreichen Bauern nur noch eine Chance: Der Karneval in Büttenwarder muss ein echter Knaller werden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Peter-Heinrich Brix (Arthur "Adsche" Tönnsen) Günter Kütemeyer (Bürgermeister Schönbiel) Axel Olsson (Shorty) Sven Walser (Kuno) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters, Norbert Eberlein Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Michael Sigloch Musik: Franz Bartzsch