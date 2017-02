History 22:20 bis 22:45 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Rock 'n' Caddy USA 2016 Stereo 16:9 Merken Danny und sein Team nehmen einen 1967er Cadillac für einen wichtigen Kunden an, aber Ryans und Dannys Plan, das Auto passend zur einzigartigen Innenausstattung zu lackieren, erweist sich als problematisch. Dannys alter Freund Jeff Blando von der Band "Slaughter" will dem Rock'n'Roll-Chopper, den Danny ihm vor ein paar Jahren gebaut hat, noch den letzten Schliff verleihen lassen. Unterdessen entdecken Ryan und Roli einen Buick Skylark mit Hollywoodgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12