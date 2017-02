13th Street 22:00 bis 23:35 Actionfilm Safe - Todsicher USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die zwölfjährige Chinesin Mei ist ein Mathematik-Genie, dass von den Triaden in New York als lebender Datenspeicher missbraucht wird. Auch die Russenmafia erfährt von den Fähigkeiten des Kindes und ist hinter ihr her. Bei einem Entführungsversuch der Russen gelingt es Mei zu fliehen. In der U-Bahn trifft sie auf den Ex-Cop und Kampfsportler Luke Wright, dessen Frau von der Mafia getötet wurde. Instinktiv beschließt Luke, das Mädchen vor ihren brutalen Verfolgern zu beschützen. Doch damit zieht er sich nicht nur den Zorn der russischen und chinesischen Gangster auf sich. Auch Lukes korrupte ehemalige Kollegen bei der New Yorker Polizei sind hinter dem Inhalt eines Safes her, zu dem nur Mei den Code kennt. Für das ungleiche Paar beginnt ein gnadenloser Kampf gegen eine schwer bewaffnete Übermacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Luke Wright) Catherine Chan (Mei) Robert John Burke (Captain Wolf) Reggie Lee (Yao Chang) James Hong (Han Jiao) Anson Mount (Alex Rosen) Joseph Sikora (Vassily Docheski) Originaltitel: Safe Regie: Boaz Yakin Drehbuch: Boaz Yakin Kamera: Stefan Czapsky Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 18