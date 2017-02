FOX 22:50 bis 23:35 Serien The Listener - Hellhörig Artemis CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby und Michelle nehmen eine Sekte ins Visier, die für das Verschwinden dreier junger Frauen verantwortlich sein soll. Der Sektenführer Mitch Deerfoot beteuert allerdings seine Unschuld und führt die Ermittler bereitwillig in seiner Kommune herum. Michelle traut ihm nicht über den Weg, doch Toby ist tief beeindruckt von den klaren Gedankenmustern der Sektenmitglieder, die er dank seiner telepathischen Gabe spüren kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Rainbow Francks (Dev Clark) Peter Stebbings (Alvin Klein) Rachel Skarsten (Elyse) Adam Butcher (Ben) Originaltitel: The Listener Regie: Kari Skogland Drehbuch: Karen Walton Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J. Bennett, Tom Third