National Geographic Wildlife 22:35 bis 22:55 Dokumentation Unterwegs in Frankreich Vanoise GB 2015 Stereo 16:9 HDTV In der ersten Folge besucht Ray Mears den Vanoise-Nationalpark im Hochgebirge der französischen Alpen. Auf seiner Reise hilft der Wildlife-Profi beim Anbau von Viehfutter auf den malerischen Bergwiesen, hütet Ziegen und begibt sich schließlich auf die Suche nach typischen Bewohnern der Region. Dabei stößt er nicht nur auf den Alpensteinbock, sondern entdeckt auch jede Menge verspielte Murmeltiere. Zum - im wahrsten Sinne des Wortes - krönenden Abschluss seiner Expedition besteigt er einen imposanten Berggipfel, um einen der seltensten Vögel Europas zu finden: den Bartgeier. Originaltitel: Wild France With Ray Mears