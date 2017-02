AXN 22:10 bis 23:35 Actionfilm Wake of Death - Rache ist alles was ihm blieb GB, D, F, SA 2004 20 40 60 80 100 Merken Stilvoller Actionthriller mit Jean-Claude Van Damme. Der ehemalige Clubbesitzer Ben Archer beschließt, mehr Zeit mit seiner Frau Synthia und seinem Sohn zu verbringen. Als eines Abends eine Gruppe illegaler Einwanderer aufgegriffen wird, ist unter ihnen ein kleines Mädchen namens Kim, das Synthia bei sich aufnimmt. Was sie nicht ahnen kann - Kim ist die Tochter von Sun Quan, dem Boss des asiatischen Drogenkartells und einzige Zeugin des Mordes an ihrer Mutter durch ihn. Als Sun den Aufenthaltsort seiner Tochter erfährt, lässt er Cynthia brutal ermorden. Ben bleibt nur noch blutige Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Ben Archer) Simon Yam (Sun Quan) Philip Tan (Han) Tony Schiena (Tony) Valerie Tian (Kim) Claude Hernandez (Raymond) Lisa King (Cynthia Archer) Originaltitel: Wake of Death Regie: Philippe Martinez Drehbuch: Mick Davis, Laurent Fellous, Philippe Martinez Kamera: Emmanuel Kadosh, Michael Swan Musik: Guy Farley Altersempfehlung: ab 18