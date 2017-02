ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Criminal Minds Der Sandmann USA 2016 Stereo Merken Derek hat nach seiner traumatischen Entführung eine längere Auszeit von der BAU genommen und die Pause genutzt, um Savannah zu heiraten und sich mit ihr auf die Geburt ihres ersten Kindes vorzubereiten. Seine Kollegen feiern Dereks Rückkehr mit einer Party, die aber zu einem jähen Ende kommt, als sie wegen eines neuen Falls nach Kansas gerufen werden. Dort hat jemand die Brewers auf ihrer Farm überfallen: Die Eltern sind tot, der Sohn wurde entführt, kurz darauf aber auch tot aufgefunden. Als der Täter erneut zuschlägt wird deutlich, dass sich seine Wut vor allem gegen die Mütter richtet. Offenbar hat er als Kind etwas Schlimmes erlebt, an dem er seiner Mutter die Schuld gibt und für das er sich nun stellvertretend an anderen Müttern rächt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Elizabeth Bogush (Ellie Zumwalt) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Joe Mantegna Drehbuch: Bruce Zimmerman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12