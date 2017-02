BR Fernsehen 22:00 bis 23:40 Tragikomödie Wer früher stirbt ist länger tot D 2006 20 40 60 80 100 Merken Als der elfjährige Sebastian nach einem Streit mit seinem älteren Bruder erfährt, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist, entwickelt er massive Schuldgefühle und eine diffuse Angst vor dem Jenseits. Während er seine irdischen "Sünden" abzuarbeiten beginnt, begibt er sich - auf ein "himmlisches" Zeichen seiner Mutter hin - parallel auf die turbulente Suche nach einer neuen Frau für seinen Vater... In dem kleinen Dorf Germringen lebt der "Kandlerwirt" Lorenz mit seinen beiden jungen Söhnen Franz und Sebastian. Den Gasthof betreibt er seit dem Tod seiner Frau nun schon jahrelang allein, und so mehren sich die Stimmen, dass es langsam an der Zeit wäre für eine neue Frau im Haus. Als der elfjährige Sebastian zufällig erfährt, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist, beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen. Sebastian, der ein für sein Alter beeindruckendes Sündenregister vorzuweisen hat, fühlt sich fortan auch schuldig am Tod seiner Mutter. Da er, wie er meint, nach seinem Tode auf jeden Fall im Fegefeuer landen wird, setzt er alles daran, entweder unsterblich zu werden, oder sich von seinen Sünden reinzuwaschen. Die Stammtischler in der Wirtschaft seines Vaters stehen ihm dabei mit freundschaftlichem Rat zur Seite. Sebastians Übereifer führt jedoch nicht zum gewünschten Erfolg: ein gesprengter Hase, ein unsittlicher Antrag an seine Lehrerin Veronika, eine beinahe zu Tode gebrachte Greisin aus der Nachbarschaft - das alles verbessert die Situation nicht gerade. Erst der Radiomoderator Alfred bringt Sebastian auf die zündende Idee: Unsterblich machen kann ihn die Musik! Und auch von seiner Mutter meint Sebastian ein Zeichen erhalten zu haben: Um seine Sünden abzuarbeiten, muss er für seinen Vater eine neue Frau finden. Das findet auch der Stammtisch: "Eine mit G'schick, Grips und einem g'scheitn Arsch!" Sebastian arbeitet also an seiner Karriere als Rockmusiker und für Lorenz zeichnet sich ein neues Glück ab. Aber ob das mit der Unsterblichkeit wirklich klappt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Krojer (Sebastian) Franz Xaver Brückner (Franz) Fritz Karl (Lorenz) Jule Ronstedt (Veronika Dorstreiter) Saskia Vester (Frau Kramer) Jürgen Tonkel (Alfred Dorstreiter) Johann Schuler (Sepp Graudinger) Originaltitel: Wer früher stirbt, ist länger tot Regie: Marcus H. Rosenmüller Drehbuch: Marcus H. Rosenmüller, Christian Lerch Kamera: Stefan Biebl Musik: Gerd Baumann Altersempfehlung: ab 6