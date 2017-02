Servus TV 22:35 bis 00:35 Thriller Cash USA 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Was kann einem Ehepaar (Chris Hemsworth und Victoria Profeta) mit finanziellen Problemen Besseres passieren, als einen Aktenkoffer voller Geldscheine zu finden? Die 700.000 Dollar reichen nicht nur um die Schulden abzubezahlen, sondern auch für viele Annehmlichkeiten. Bis plötzlich ein Gangster (Sean Bean) vor der Haustür steht und sein Geld zurück fordert. "Ca$h" besitzt alles, was einen guten Krimi ausmacht: Eine originelle Story, tolle Schauspieler, und reichlich Spannung. Regisseur Stephen Milburn Anderson lernte sein Handwerk unter der Obhut von Oliver Stone, und das merkt man dem Film zweifellos an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Pyke Kubic / Reese Kubic) Chris Hemsworth (Sam Phelan) Victoria Profeta (Leslie Phelan) Mike Starr (Melvin Goldberg) Michael Mantell (Mr. Dale) Glenn Plummer (Glenn the Plumber) Antony Thekkek (Bahadurjit Tejeenderpeet Singh) Originaltitel: Ca$h Regie: Stephen Milburn Anderson Drehbuch: Stephen Milburn Anderson Kamera: John Leonetti Musik: Jesse Voccia Altersempfehlung: ab 16