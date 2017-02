ORF 3 22:05 bis 22:55 Porträt Lachen im Keller - Fritz Grünbaum A 2005 Stereo Untertitel Merken Ohne ihn wäre der Simpl nie "der Simpl" und Karl Farkas nie "der Farkas" geworden: Fritz Grünbaum war der Doyen des Wiener Kabaretts, bevor der Faschismus seinem Wirken ein Ende bereitete. Grünbaum führte in Wien die "Doppelconférence" ein, wo bisher nur monotone Ansager gestanden waren, und eroberte mit dem jungen Farkas an seiner Seite die Herzen des Publikums. Zu Grünbaums 125. Geburtstag am 7. April erinnert der ORF mit einem Portrait an den großen Humoristen. Ausschnitte aus Grünbaums Filmen und aus einem Grünbaum-Abend mit Christoph Wagner-Trenkwitz zeigen den unbändigen Witz des Kabarettisten, der ihn auch in seiner härtesten Zeit nicht im Stich gelassen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lachen im Keller