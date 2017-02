Tele 5 22:20 bis 00:25 Horrorfilm Anatomie D 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für Paula geht ein Traum in Erfüllung: Die hochbegabte Medizinstudentin wird für einen heißbegehrten Anatomiekurs des berühmten Professor Grombek zugelassen. Doch bald muß sie erkennen, daß in den ehrwürdigen Hallen des Heidelberger Anatomie-Instituts etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Auf ihrem Seziertisch liegt ein Bekannter. Als sie Nachforschungen über dessen Tod anstellt, bringt sie sich in größte Gefahr. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Franka Potente (Paula Henning) Benno Fürmann (Hein) Anna Loos (Gretchen) Sebastian Blomberg (Caspar) Holger Speckhahn (Phil) Traugott Buhre (Prof. Grombek) Oliver Wnuk (Ludwig) Originaltitel: Anatomie Regie: Stefan Ruzowitzky Drehbuch: Stefan Ruzowitzky, Peter Engelmann Kamera: Peter von Haller Musik: Marius Ruhland Altersempfehlung: ab 16