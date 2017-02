ONE 22:00 bis 00:05 Show Brit Awards 2017 GB 2017 Stereo 16:9 Merken Originalton ohne Untertitel Die Brit Awards sind das wichtigste Ereignis im britischen Musikkalender. In diesem Jahr werden die Brit Awards zum 37. Mal vergeben. ONE zeigt die Verleihung des wichtigsten britischen Musikpreises als zeitversetzte Livesendung am selben Abend. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Superstars Olly Mur und Craig David. Weitere Infos zu den Brits 2017 und den Nominierungen gibt's unter: http://www.brits.co.uk/ In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Olly Mur, Craig David Originaltitel: Brit Awards 2017