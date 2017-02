RTL II 22:30 bis 23:40 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Hartheim USA, GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tyrion Lennister steht endlich vor Daenerys Targaryen, aber anders, als er sich das vorgestellt hat. Er muss die Mutter der Drachen von sich überzeugen und ihr auch gleich einen Ratschlag geben, wie sie mit Jorah Mormont umgehen soll. Arya Starks Fleiß wird belohnt und sie steht nun bei den gesichtslosen Männern vor ihrer ersten großen Prüfung. Ihre Schwester Sansa konfrontiert Theon Graufreud mit seinen Taten und seiner Feigheit. Jon Schnee versucht in Hartheim, die Wildlinge von einem Bündnis zu überzeugen. Königinmutter Cersei Lennister wird schließlich Opfer ihrer eigenen Intrige. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys "Dany" Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Ser Jaime Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Brenock O'Connor (Olly) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Miguel Sapochnik Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Fabian Wagner Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16