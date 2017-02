Pro7 MAXX 22:10 bis 23:05 Dokusoap Die Blockhaus-Bauer Ein Traum am See USA 2014 16:9 HDTV Merken Pat und Ruthie Wolfe wollen sich einen Lebenstraum erfüllen. Die alte Hütte auf ihrem Grundstück am Burntside Lake, an der amerikanisch-kanadischen Grenze, soll einem stattlichen Blockhaus weichen. Nate Heims Entwurf haut die Wolfes um: Luxus auf 800 Quadratmetern und zwei Etagen. Das Team macht sich sofort ans Werk. Doch die knappe Deadline macht das Projekt schnell zum Knochenjob für alle Beteiligten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cabin Fever Altersempfehlung: ab 6