Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Allradler mit viel Platz D 2015 Diese Fahrzeuge sind groß. Richtig groß. Der Cadillac Escalade ist der Inbegriff amerikanischer Luxus-SUVs. Die Neuauflage des Flaggschiffs von Cadillac kommt 2015 endlich auch nach Europa. Mit einem 6,2 Liter großen V8 Motor begeistert er nicht nur Liebhaber amerikanischer Autos. Wir dürfen in dem 5,70 m langen Boliden Platz nehmen. Und: VW stellt seinen neuen Multivan vor. Wir sind die sechste Generation des beliebten VW-Busses in Stockholm Probe gefahren. Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin