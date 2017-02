N24 Doku 22:15 bis 23:15 Dokumentation Spezialkommandos im Zweiten Weltkrieg: Rommels Hafen im Visier GB 2016 Merken Inmitten des Afrikafeldzugs der Wehrmacht plant eine Spezialeinheit der Briten ein gewagtes Unterfangen in Libyen. Am 24. Januar 1942 begeben sie sich zu einem Hafen der Deutschen, um deren dortige Treibstoffreserven auszulöschen. Doch der Weg zu den Vorräten ist riskant, da diese weit hinter der feindlichen Linie gelagert werden. Wird es der Spezialeinheit des Britischen Heeres dennoch gelingen, die gegnerische Grenze unentdeckt zu überqueren und den Kraftstoff zu zerstören? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WWII's Greatest Raids