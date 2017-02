tagesschau24 22:15 bis 22:45 Reportage Immobilien, Geld und Hassmusik - Die Netzwerke der Neonazis Immobilien, Geld und Hassmusik - Die Netzwerke der Neonazis D 2017 Merken Die Neonazis fühlen sich hierzulande wohl. Nirgendwo sonst gibt es so viele rechtsextremistische Konzerte, Liederabende und Festivals wie in Thüringen und Sachsen. Allein in Thüringen wurden 2016 rund 50 Konzerte gezählt, das sind doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Auf den einschlägigen Szene-Events werden nicht nur Kontakte gepflegt, sondern Geld gemacht für politische Aktivitäten, Immobilien und Gerichtskosten von gewalttätigen Kameraden. Neonazis als knallharte Geschäftsleute. Die Szene kann längst auf eine hervorragende Struktur zurückgreifen: Gaststätten, bei denen Neonazis als Kunden gern gesehen sind oder gar eigene Immobilien, wo sie machen können, was sie wollen. Dabei ziehen immer wieder dieselben Hintermänner die Fäden. Die Polizei kann meist nur zusehen. Die Ordnungsbehörden der Städte und Landkreise machen es den rechtsextremen Partygängern manchmal leicht. So werden die Netzwerke im Verborgenen gestärkt und immer weiter ausgebaut. Europaweit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exakt - Die Story Regie: Axel Hemmerling/Johanna Hemkentokrax