Sat.1 22:25 bis 00:20 Actionfilm Exit Wounds USA, AUS 2001 Nach dem Roman von John Westermann 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Detective Boyd ist ein harter Hund, der jede Regel missachtet, die er nur finden kann. Da er damit seinen Vorgesetzten bei der Polizei ständig vor den Kopf stößt, wird er, obwohl er gerade erst dem Vizepräsidenten das Leben gerettet hat, in das schlimmste Revier von Detroit versetzt. Schnell kommt er Kollegen auf die Spur, die Heroin an Drogendealer verkaufen. Aber ein größeres Problem ist, dass er nicht weiß, wer korrupt ist und wem er trauen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Orin Boyd) DMX (Latrell Walker) Isaiah Washington (George Clark) Anthony Anderson (T. K. Johnson) Michael Jai White (Lewis Strutt) Jill Hennessy (Annette Mulcahy) Tom Arnold (Henry Wayne) Originaltitel: Exit Wounds Regie: Andrzej Bartkowiak Drehbuch: Ed Horowitz, Joel Silver, John Westermann Kamera: Glen MacPherson Musik: Damon 'Grease' Blackman, Jeff Rona Altersempfehlung: ab 18