Sky 1 22:30 bis 23:15 Actionserie 24: Legacy 2:00 p.m.-3:00 p.m. USA 2017 16:9 Dolby Digital HDTV Army Ranger Eric Carter (Corey Hawkins) kann aus der Polizeiwache entkommen. Er arrangiert ein Treffen mit seinem ehemaligen Kameraden Ben Grimes (Charlie Hofheimer), um von ihm die Liste von Top-Terrorist Ibrahim Bin-Khalid zu bekommen. Ex-CTU-Chefin Rebecca Ingram (Miranda Otto) und ihr Mann, Präsidentschaftskandidat John Donovan (Jimmy Smits), versuchen derweil die Quelle der Terroristen in den eigenen Reihen zu isolieren. - Die Uhr tickt wieder: Spin-off der bahnbrechenden Echtzeit-Thrillerserie "24" in neuer Besetzung. Schauspieler: Corey Hawkins (Eric Carter) Miranda Otto (Rebecca Ingram) Jock McKissic (Omar) Themo Melikidze (Khasan) Jimmy Smits (John Donovan) Sheila Vand (Nilaa) Bailey Chase (Thomas Locke) Originaltitel: 24: Legacy Regie: Jon Cassar Drehbuch: Joel Surnow, Robert Cochran, Howard Gordon, Leigh Dana Jackson Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12