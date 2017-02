Sonnenschein Sadie (Mandy Moore) will Ja sagen und schleppt ihren Liebsten Ben (John Krasinski) in den dreiwöchigen Ehevorbereitungskurs von Reverend Frank (Robin Williams). Der Bräutigam bockt bereits bei Regel Nummer eins: Kein Beischlaf vor den Flitterwochen! Er ahnt nicht, welch gemeine Prüfungen der sadistische Seelsorger noch für ihn vorgesehen hat. - Teuflisch witzige Hochzeitskomödie, in der Robin Williams als Psycho-Pfarrer die Lizenz zum Lachen erteilt. In Google-Kalender eintragen