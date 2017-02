Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Alaska X - Fälle des Paranormalen Die besessene Gitarre USA 2015 Stereo 16:9 Merken Laurie Fowler und ihre Familie haben die meiste Zeit ihres Lebens in North Pole, Alaska, verbracht. Deshalb kommt auch kein anderer Ort als das 2000-Einwohner-Städtchen infrage, als die Familie in ein größeres Haus umziehen muss. Zunächst scheint das neue Domizil perfekt zu sein, doch es dauert nicht lang, bis seltsame Dinge vor sich gehen: Unheimliche Geräusche, knarrende Stufen und Türen, die die Fowlers nachts wach halten, bis hin zu bedrohlichen Angriffen, so dass Mutter Laurie um die Sicherheit ihrer Teeny-Tochter Meghan fürchtet. Dann erfährt Laurie ein grauenvolles Geheimnis, das die Vergangenheit des Hauses überschattet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska Haunting Altersempfehlung: ab 12