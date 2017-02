Heimatkanal 22:00 bis 23:30 Heimatfilm Zwölf Mädchen und ein Mann A 1959 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Unmittelbar vor der Auflösung der Polizeistation in Ober-Himmelbrunn meldet der örtliche Wirt einen Einbruch. Inspektor Thaler wird damit beauftragt, den Fall zu klären. Als Urlauber getarnt geht er an die Arbeit. Erheblich behindert werden die Ermittlungen von einer Gruppe junger, äußerst attraktiver Skifahrerinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Toni Sailer (Florian Thaller) Margit Nünke (Eva, genannt Amazone) Gunther Philipp (Anderl Seidl) Gerlinde Locker (Rosl) Joe Stöckel (Korbinian Fux) Grit Boettcher (Do) Ernst Waldbrunn (Josef Walz) Originaltitel: 12 Mädchen und 1 Mann Regie: Hans Quest Drehbuch: Hellmut Andics, Kurt Nachmann Kamera: Sepp Ketterer, Hannes Staudinger Musik: Franz Grothe