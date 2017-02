Tim und sein Freund Can geben sich gerne mal als unheilbar krank aus, um Frauen rumzukriegen. Auch bei Marie zieht die Masche und Tim beginnt sogar, sich zu verlieben. Das Problem: Maries Schwester ist tatsächlich todkrank und durchschaut den Simulanten Tim. Die beiden schließen einen Deal: Sie hält vor ihrer Schwester dicht, wenn er sie bei allen Abenteuern begleitet, die sie in ihrem kurzen Leben noch erleben will. Eine turbulente Fahrt auf der Achterbahn der Gefühle beginnt. In Google-Kalender eintragen