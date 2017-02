Kurz vor den Abitur-Prüfungen wird der Lehrer Bruno Lohmann ermordet. In den Mittelpunkt der Ermittlungen rückt der Schüler Julian Schröder, der bei der letzten Prüfung beim Betrügen erwischt wurde. Kommissarin Vera Lanz geht der Frage nach: Was sind die Schüler bereit zu tun, um die wichtigen Prüfungen zu bestehen? Wie weit geht die Liebe der Eltern oder womöglich der Druck des Bildungssystems? In Google-Kalender eintragen