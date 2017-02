SAT.1 Emotions 22:20 bis 23:10 Show Jetzt wird's schräg D 2014 16:9 HDTV Merken Entertainerin Palina Rojinski, Schauspieler Oliver K. Wnuk und Schauspielerin Susan Sideropoulos legen sich diesmal nicht nur beim "Bodystabieren" mächtig ins Zeug. Auch in der Kategorie "Flachfilm" perlen die Schweißtropfen. Hier müssen sie sich liegend in einem auf den Boden projizierten Schwimmbecken fortbewegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Gäste: Gäste: Palina Rojinski, Christian Schulte-Loh, Susan Sideropoulos, Philipp Simon, Oliver K. Wnuk, Volker Michalowski Originaltitel: Jetzt wird's schräg