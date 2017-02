ZDF neo 22:00 bis 23:30 Show Bist Du 50.000,- wert? D 2017 Stereo 16:9 HDTV Neu Merken Irgendwie ein seltsames Sendungskonzept ...



Die sechs Kandidaten bei "Bist du 50.000,- wert?" müssen nichts Besonderes machen, können oder aufführen. Sie müssen einfach nur sie selbst sein. Die Jury entscheidet, wer von ihnen es verdient, mit 50.000 € nach Hause zu gehen. In fünf Runden fällen die Jury-Mitglieder - Menschen wie du und ich - auf Grundlage kurzer Einspieler und subjektiver Eindrücke ein Urteil.



Nach jeder Runde muss ein Kandidat gehen. Ein Beispiel: In der ersten Runde stellen sich alle Kandidaten in einem kurzen Video vor: Name, Alter, Wohnort - mehr nicht. Der berühmte erste Eindruck. Weitere Informationen zu Beruf und Hobbys gibt's erst später.



Menschen entscheiden in sieben Sekunden, ob sie eine Person sympathisch finden oder nicht. Unter welchen Voraussetzungen sind wir bereit, den ersten Eindruck zu revidieren? Wann sitzen wir Vorurteilen auf? Fragen über Fragen. Gut, dass Moderator Jochen Schropp professionelle Hilfe hat: Diplom-Psychologin Karola Haupt kommentiert und analysiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Bist Du 50.000,- wert?