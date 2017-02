Zee.One 22:05 bis 00:05 Komödie Du & Ich IND 2012 Nach einer Vorlage von Surabhi Bhatnagar, Kunal Kohli 20 40 60 80 100 Merken Drei Liebespaare, drei Schicksalsgeschichten, drei verschieden Jahrzehnte. Indien, 1960: Der talentierte Musiker Govind lernt im Zug nach Mumbai die angehende Schauspielerin Ruksar kennen. Ihre Wege trennen sich zunächst, doch Ruksar, die rasch zu Erfolg kommt, kann Govind nicht vergessen. Als sich die beiden zufällig wieder treffen, kommt es zu einem ersten Kuss. Doch ein Missverständnis führt dazu, dass Govind sich an eine andere bindet. 2012 macht der Student Krish mit seiner Freundin Meera Schluss. Nur Stunden später lernt er Radha kennen, mit der er eine wundervolle Nacht lang durch die Stadt zieht. Als Meera wenig später herausfindet, dass Krish sich in Radha verliebt hat, stellt sie ihn in den sozialen Netzwerken aufs Übelste bloß. Radha fühlt sich vernachlässigt, weil Krish völlig gefangen ist in seinem Rosenkrieg mit Meera. Im Jahre 1910 verliebt sich Javed in Lahore unsterblich in Aradhana. Doch sie glaubt dem notorischen Schürzenjäger seine Liebe nicht. Um sie von seiner Ernsthaftigkeit zu überzeugen, legt Javed sich mit den britischen Besatzern an. Als er endlich aus der Haft entlassen wird, ist Aradhana im Begriff, einen anderen zu heiraten. Kann tiefe, wahre Liebe den Irrungen des Schicksals trotzen? Dieser Frage geht das gefühlvolle Drama auf wunderbar poetische Weise nach. Bereits zum zweiten Mal stehen die Superstars Priyanka Chopra und Shahid Kapoor hier gemeinsam vor der Kamera. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahid Kapoor (Govind / Javed / Krrish) Priyanka Chopra (Ruksar / Aradhana / Radha) Prachi Desai (Mahi) Neha Sharma (Meera) Omar Khan (Mihir) Greg Heffernan (Green) Moderation: Sajid-Wajid Gäste: Gäste: Amer adeel Originaltitel: Teri Meri Kahanni Regie: Kunal Kohli Drehbuch: Kunal Kohli Kamera: Sunil Patel Musik: Sajid-Wajid