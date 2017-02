National Geographic People 22:35 bis 23:20 Dokumentation Horror-Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden GoodFellas - Die wahre Geschichte GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Henry Hill hatte das, wovon die meisten träumen: Geld, Frauen, Respekt. Bereits als Jugendlicher arbeitete der Sohn einer irisch-italienischen Arbeiterfamilie neben der Schule im New Yorker Stadtteil Brownsville für die Mafia - als Laufbursche, Schuhputzer oder Aushilfe in einer Pizzeria. Durch kleinere Gaunereien und Einbrüche verschafft sich Hill später den Respekt der anderen Gangster und darf auch bei größeren Geschäften mitmischen. Auf Grund eines Lastwagenüberfalles landet Hill eine Zeit lang im Gefängnis, wo er den berüchtigten Drogendealer Paul Mazzei kennenlernt und ihn bei seinem Geschäft tatkräftig unterstützt. Aus der Haft entlassen, untersagen ihm seine Bosse den Verkauf von Drogen im Auftrag von Mazzei - doch Hill ignoriert die Warnung und dealt weiter. Und genau dieser Umstand wird ihm schließlich zum Verhängnis... Martin Scorsese verfilmte die packende Geschichte von Henry Hill bereits in dem gefeierten Mafia-Drama "GoodFellas". Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Jetzt erzählt die Dokumentation "GoodFellas - Die wahre Geschichte" den Rest! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greg Bronson (Prison Inmate) Carissa Dalton (Karen Hill) Cale Epps (Henry Hill) Rawleigh Grove (Greg Hill (Henry Hill's Son)) Chuck Holaday (Drug Dealer) Dave Hollander (Waiter/Bartender) Scott Matthew MacDonald (Prison Inmate) Originaltitel: Banged Up Abroad