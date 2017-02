Silverline 23:30 bis 01:05 Horrorfilm Chained USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Kinobesuch verschleppt ein Taxifahrer den kleinen Tim und seine Mutter in sein abgelegenes Haus. Dort muss Tim mit ansehen, wie seine Mutter kaltblütig abgeschlachtet wird. Den Jungen verschont der Killer und kürt ihn zum Komplizen bei der Verwirklichung seiner perversen Rachephantasien. Für Tim folgen dunkle Jahre voller Angst und Gewalt an der Seite seines """"Mentors"""". Angekettet in dem trostlosen Haus erlebt er, dass der Psychopath dann und wann eine neue Besucherin mitbringt, und jedes Mal muss er kurz darauf deren blutige Überreste im Keller vergraben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Bob) Eamon Farren (Older Rabbit) Evan Bird (Younger Rabbit) Julia Ormond (Sarah Fittler) Conor Leslie (Angie) Jake Weber (Brad Fittler) Gina Philips (Marie) Originaltitel: Chained Regie: Jennifer Chambers Lynch Drehbuch: Damian O'Donnell, Jennifer Chambers Lynch Kamera: Shane Daly Musik: Climax Golden Twins Altersempfehlung: ab 18