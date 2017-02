FOX 22:30 bis 00:05 Krimi Arne Dahl: Tiefer Schmerz S 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine komplexe Mordserie von internationalen Ausmaßen hält die Stockholmer Sonderermittler Kerstin Holm und Paul Hjelm in Atem. Erst der Mord an einem Kleinkriminellen in der U-Bahn, der kaltblütig von einer Frau zusammengeschlagen und auf die Gleise geworfen wurde, bringt die Polizei auf eine heiße Spur. Diese Spur führt sie durch halb Europa, und was sie herausfinden schockiert sie zutiefst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Arvidsson (Kerstin Holm) Irene Lindh (Jenny Hultin) Claes Ljungmark (Viggo Norlander) Shanti Roney (Paul Hjelm) Magnus Samuelsson (Gunnar Nyberg) Matias Varela (Jorge Chavez) Vera Vitali (Sara Svenhagen) Originaltitel: Arne Dahl: Europa Blues (2) Regie: Mattias Ohlsson, Niklas Ohlson Drehbuch: Cecilia Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Linus Eklund Musik: Niko Röhlcke Altersempfehlung: ab 16