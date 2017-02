National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation World's Deadliest Killers Schnelle Killer GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Tierwelt ist voller Raubtiere, die in Sekundenschnelle töten können. Diese Episode stellt die schnellsten Killer des Tierreiches vor. Vom schnellfüßigen Gepard über den Sterngucker, einem Fisch, der seine Beute in einer Zehntelsekunde verschlingt, bis zur giftigen Schwarzen Mamba, der schnellsten und tödlichsten Schlange der Welt: Der Film zeigt die wahnsinnigen Geschwindigkeiten, mit denen manche Kreaturen töten. Einige töten so schnell, dass man es in nicht einmal in Zeitlupe sehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest Killers