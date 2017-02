13th Street 22:35 bis 22:45 Filme Noir D 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mr. Jones, ein alteingesessener Kommissar, wird mit einem kaltblütigen Doppelmord konfrontiert. In einem Chaos aus Beweisen und mit einem Hauch Fantasie stößt er auf die attraktive Hauptverdächtige Mrs. Smith. Und ihr Schicksal liegt nun ganz in seinen Händen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Nasemann (Marie) Mirja Mahir (Mrs. Smith) Norman Kalle (Mr. Jones) Ed Gaietto (Mr. Smith) Ruben Bucerius (Polizist #1) Gilles Förstner (Polizist #2) Lucien Förstner (Polizist #3) Originaltitel: Noir Regie: Estella Suplit Drehbuch: Estella Suplit Musik: Tim Nowack