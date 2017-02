Disney Cinemagic 22:00 bis 23:50 Abenteuerfilm Mein großer Freund Joe USA 1998 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Den gigantischen Gorilla Joe und dessen Menschenfreundin Jill verbindet ein gemeinsames Schicksal: In Kindheitstagen wurden ihre Mütter von Wilderern getötet. Nun droht erneut Gefahr. Denn für den Mörder Strasser ist Joe lediglich eine zoologische Sensation, die guten Profit verspricht. Diese Gefahr erkennt auch der US-Wissenschaftler Gregg O'Hara, der Joe deshalb in die Staaten mitnehmen will, um ihm in einem Reservat ein neues Zuhause zu geben. Nach anfänglichem Zögern willigt Jill ein - was sich schnell als schwerer Fehler erweist... Joe und Jill (Mika Boorem) sind von Kindheit an die besten Freunde. Dabei handelt es sich bei Joe um einen Gorilla und bei Jill um ein kleines Mädchen. Doch beide verbindet das gleiche Schicksal: Ihre Mütter wurden von Wilderern getötet, die in das nordafrikanische Reservat eingedrungen sind, um Gorillas zu fangen und zu töten. Jahre später versuchen erneut Wilderer in das Reservat einzudringen. Um Joe zu schützen, bringt Jill (Charlize Theron) Joe nach Los Angeles in ein Reservat. Davon haben die Wilderer erfahren und folgen den beiden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlize Theron (Jill Young) Bill Paxton (Gregg O'Hara) Rade Serbedzija (Strasser) Naveen Andrews (Pindi) Regina King (Cecily Banks) David Paymer (Harry Ruben) Peter Firth (Garth) Originaltitel: Mighty Joe Young Regie: Ron Underwood Drehbuch: Mark Rosenthal, Lawrence Konner Kamera: Donald Peterman, Oliver Wood Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 6