ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Ein Mann sieht rot USA 2014 Stereo Merken Durch Slades Eingriff leidet Roy unter einer extremen Mirakuru-Überdosis und kann dadurch seine Aggressionen nicht länger im Zaum halten. Als er sich randalierend einen Weg durch die Stadt bahnt, versuchen Oliver und Sara ihn aufzuhalten. Doch als sie aufeinandertreffen, endet der Kampf damit, dass Oliver verletzt und ein Polizist getötet wird. Sara fürchtet deshalb, dass man Roy töten müsse, um ihn zu stoppen, aber Oliver will ihn unbedingt retten. Die Lage spitzt sich weiter zu, als Thea sich mit Roy trifft, weil sie hofft, zu ihm durchzudringen. Außerdem arbeitet Slade schon an seinem nächsten diabolischen Plan, um Oliver leiden zu lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Susanna Thompson (Moira Queen) Originaltitel: Arrow Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Wendy Mericle, Beth Schwartz Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12