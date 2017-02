DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton "Für mich selbst". Das musikalische Universum des Anthony Burgess Merken Der Schriftsteller Anthony Burgess, geboren vor 100 Jahren am 25. Februar 1917, hat ein enormes Werk hinterlassen, darunter über 50 Romane. Berühmt wurde er mit dem Roman "A Clockwork Orange", verfilmt von Stanley Kubrick. Was weit weniger bekannt ist: Burgess wollte eigentlich Komponist werden. Er schuf sich im Laufe seines Lebens ein ganz persönliches Paralleluniversum, ein klingendes Tagebuch aus Präludien und Fugen, aus Sinfonien und Konzerten, aus Liedern und Kammermusik. Entstanden sind mehr als 150 Werke, hauptsächlich "for myself". In Google-Kalender eintragen