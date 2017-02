ProSieben 23:20 bis 00:30 Magazin red. Der Oscar-Countdown D 2017 Live 16:9 HDTV Merken Steven Gätjen, Viviane Geppert und Michael Michalsky melden sich live vom roten Teppich vor dem Dolby-Theatre in Los Angeles. Während sich Hollywood und die Stars langsam für die größte Film-Gala der Welt warm machen, erzählen sie die größten, schrägsten und emotionalsten Oscar-Geschichten Hollywoods. Steven Gätjen, Viviane Geppert und Michael Michalsky melden sich live vom roten Teppich vor dem Dolby-Theatre in Los Angeles. Während sich Hollywood und die Stars langsam für die größte Film-Gala der Welt warm machen, erzählen sie die größten, schrägsten und emotionalsten Oscar-Geschichten Hollywoods. Warum knutschte Adrien Brody Laudatorin Halle Berry hemmungslos ab, als er die goldene Statue gewann? Welche Disney-Charaktere haben Cameo-Auftritte in anderen Disney-Movies? Zu Wort kommen dabei auch Schauspiel-Größen wie Mathew McConaughey, Amy Adams, Emma Stone, Michael Fassbender und Kate Hudson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steven Gätjen, Viviane Geppert, Michael Michalsky Originaltitel: red.