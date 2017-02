ORF 2 22:00 bis 23:05 Diskussion Im Zentrum Deutsche Sprache - fremde Sprache: Wenn in der Schule die Alarmglocken schrillen A 2017 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Jeder vierte Schüler in Österreich spricht eine andere Umgangssprache als Deutsch, in Wien ist es sogar jeder zweite. Insgesamt sind es mehr als 260.000 Schülerinnen und Schüler, die im Alltag Arabisch, Türkisch, Tschetschenisch, Kurdisch und andere Sprachen verwenden. Diese aktuellen Zahlen der Statistik Austria werfen ein Schlaglicht auf die Situation an Österreichs Schulen, die mit der Integration von Kindern mit mangelnden Deutsch-Kenntnissen zum Teil völlig überfordert sind. Am schwierigsten ist die Situation für die Lehrer an Sonderschulen und im Polytechnikum. Ist es die Zahl der Lehrkräfte, ist es der Mangel an Sonderpädagogen und Stützlehrern? Liegt es am Schultypus? Wie soll Sprachkompetenz gefördert werden? Ist Zweisprachigkeit ab dem Kindergarten sinnvoll? Braucht es separate Deutsch-Klassen ohne Migranten? Hat die Politik das Problem unterschätzt? Und wer hat die besten Lösungsansätze?Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:Sonja HammerschmidBildungsministerin, SPÖMatthias StrolzKlubobmann NEOSChristian KlarDirektor Franz-Jonas-EuropaschuleHeidi Schrodtehem. AHS-Direktorin und AutorinEmil Bannanistv. Landesschulsprecher Wien, BMHS In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Reiterer Gäste: Gäste: Sonja Hammerschmid (SPÖ, Bildungsministerin), Matthias Strolz (Klubobmann NEOS), Christian Klar (Direktor Franz-Jonas-Europaschule), Heidi Schrodt (ehem. AHS-Direktorin und Autorin), Emil Bannani (stv. Landesschulsprecher Wien, BMHS) Originaltitel: Im Zentrum