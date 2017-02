Schweiz 1 22:05 bis 23:05 Talkshow Aeschbacher Anders als die Andern CH 2017 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Reiner Roduner und die Switzers Die Schweiz zählt heute über acht Millionen Einwohner. Ein Viertel davon stammt aus 193 Ländern. Das selbst geknipste Porträt eines Mannes auf einer Reise durch Äthiopien lässt ihn nicht mehr los. So kommt dem Zürcher Filmproduzenten die Idee, alle Nationen hierzulande ausfindig zu machen. Verbunden mit einer aufwendigen Suche aller Protagonistinnen und Protagonisten während drei Jahren wird in 14 Fotoshootings je eine Person aus allen hier in der Schweiz vertretenen Nationen porträtiert und interviewt. Mit seinen Fotografien führte er die grösste je in der Schweiz gezeigte Freiluft-Fotoausstellung durch und illustrierte in einem Bildband alle 193 Switzers. Mirjam Lips und ihr Einrad gehört zu den erfolgreichsten Sportlerinnen der Schweiz. Dennoch kennen sie nur wenige. Acht Weltmeister- sowie sechs Europameistertitel und fünf Weltrekorde zieren ihren Palmarès. Auch eine Verletzung lässt sie nicht aufhalten: An der Weltmeisterschaft vergangenen Sommer in Spanien holt die 24-Jährige mit Kreuzbandriss Gold im Slalom und bricht im Herbst zudem den Weltrekord im 24-Stunden-Einradrennen. Mit drei Jahren fuhr sie das erste Mal auf einem Einrad - heute besitzt die Oberstufenlehrerin nicht nur eines, sondern zehn Einräder für verschiedene Disziplinen wie Bahnrennen, Marathon, Hoch- oder Weitsprung. Elena und ihr Lachen Wegen einer heimtückischen Krankheit namens fazioskapulohumerale Muskeldystrophie, kurz FSHD, hat die bald 27-jährige Ostschweizerin keine Mimik, kann ein Lächeln nicht erwidern und ist seit fünf Jahren wegen der Muskelschwäche auch auf einen Rollstuhl angewiesen. Doch die junge Frau lässt sich nicht entmutigen, lebt ein "fast" normales Leben und beweist Humor: "Wegen Gesichtsfalten muss ich mir keine Sorgen machen." Sie wünscht sich weniger Berührungsängste mit behinderten Menschen und vermehrt barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden. Gregor Meyle und seine Gitarre Gold Awards für seine Studioalben "New York-Stintino" und "Meile für Meyle", dazu ein Echo und der Deutsche Fernsehpreis: Viele kennen den bescheidenen Musiker mit Hut, Bart und Brille erst seit der ersten Staffel von Xavier Naidoos "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Meyles musikalische Reise beginnt aber bereits im Alter von vier Jahren, als er seine erste Gitarre geschenkt bekommt. Die Karriere auf der Bühne nimmt langsam Fahrt auf, als er 2008 hinter Stefanie Heinzmann den zweiten Platz in Stefan Raabs Fernsehshow belegt. Inzwischen hat Gregor Meyle fünf Studio- und vier Livealben veröffentlicht und musiziert sich bei rund hundert Konzerten pro Jahr in die Herzen von immer mehr Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Reiner Roduner (Fotograf), Mirjam Lips (Sportlerin), Elena (leidet an Muskeldystrophie), Gregor Meyle (Musiker) Originaltitel: Aeschbacher