ONE 23:15 bis 23:50 Show Tatort Die Show D 2017 Stereo 16:9 Merken Der Tatort ist Kult und ein Riesen Hype in den sozialen Medien. Lasst uns dieses Netz Phänomen gemeinsam feiern! Tatort Die Show die interaktive und durchaus gewollt chaotische Live Show läuft direkt im Anschluss an den Tatort auf facebook und YouTube. ONE zeigt sie zeitversetzt. Moderiert wird sie im wöchentlichen Wechsel von Jess Lange und Daniel Boschmann. Wir zeigen exklusive Einblicke hinter die Kulissen, diskutieren mit den Usern und prominenten Gästen über die stärksten und kuriosesten Szenen und klären vor allem eine Frage: /tatorttop? /tatortflop? @TatortShow weiß schon, bevor die Zeitungen in den Druck gehen, wie die Community den neuesten Tatort findet. Was für eine steile Karriere: Erst bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', dann bei 'Let's Dance' und im "Dschungelcamp" und jetzt in 'Tatort Die Show'. Wir freuen uns auf Jörn Schlönvoigt, der am Sonntag zu Gast ist in 'Tatort Die Show'. Und das lohnt sich richtig, denn die Zuschauer können eine persönliche Grußbotschaft gewinnen. "Guck mal, Jörn Schlönvoigt gratuliert Dir persönlich zum Geburtstag..!" Spannend wird's auch schon vorher beim Impro Tatort "Babbeldasch" aus Ludwigshafen: Es gab kein Drehbuch, nur Regieanweisungen. Die Schauspieler wussten selbst nicht, wer der Mörder ist. Und es haben Laiendarsteller mitgespielt. Umso mehr freuen wir uns, dass auch Hauptkommissar Mario Kopper alias Andreas Hoppe und Laiendarsteller Christian Borowski zu Gast in der Tatort Show sind und als Insider von den Dreharbeiten erzählen. Außerdem verlosen wir das Drehbuch, das keines ist, mit Original Unterschriften. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jess Lange Gäste: Gäste: Jörn Schlönvoigt, Christian Borowski, Andreas Hoppe Originaltitel: Tatort - Die Show