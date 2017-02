Pro7 MAXX 22:25 bis 00:50 Actionfilm New Police Story HK, CHN 2004 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Seit Inspektor Wing vor einem Jahr mit seinem Team in einen Hinterhalt gelockt wurde - er überlebte als Einziger - plagen ihn Schuldgefühle, die er in Alkohol ertränkt. Erst sein vermeintlich neuer Partner Frank schafft es langsam, Wing aus seiner Depression zu holen. Gemeinsam kommen sie einer Extremsport- und Computerspielgang auf die Schliche, die wohl für den Hinterhalt verantwortlich war. Doch damit geraten nicht nur er und sein Partner in Lebensgefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Inspektor Chan Kwok-Wing) Nicholas Tse (Frank Zheng) Charlie Yeung (Sun Ho Yee) Charlene Choi (Sa Sa) Daniel Wu (Joe Kwan) Kenneth Low (Kwong) Deep Ng (Rocky) Originaltitel: New Police Story Regie: Benny Chan Drehbuch: Alan Yuen Kamera: Anthony Pun Musik: Tommy Wai Altersempfehlung: ab 16