RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Sex, Lügen und Larven CDN, USA 2000 HDTV In der Nähe von Las Vegas wird eine Frauenleiche gefunden. Anhand der Larven auf dem Körper versucht Gil, die exakte Todesursache zu bestimmen. Die Tote stellt sich als die seit fünf Tagen vermisste Kaye Shelton heraus. Die Autopsie ergibt, dass sie seit Jahren misshandelt wurde. Offensichtlich von ihrem Mann, der allerdings für den Todeszeitpunkt ein Alibi hat. Gil und Sara sind trotzdem davon überzeugt, dass er der Täter ist. Sie setzen alles daran, um ihn hinter Gitter zu bringen. Mr. Zeigler meldet Paul Sorenson als vermisst. Bei dem "Vermissten" handelt es sich allerdings um ein wertvolles Bild. Warrick und Catherine untersuchen den Platz, an dem es gehangen hat - und finden einen Ohrabdruck. Da es keine Einbruchsspuren gibt, nehmen die beiden Ohrabdrücke von allen Familienmitgliedern. Die führen zu Jason Zeigler, einem der Söhne. Bei der Untersuchung des Bilds stellen Catherine und Warrick außerdem fest, dass es sich bei dem Gemälde um eine Fälschung handelt... Bildergalerie Schauspieler: William L. Petersen (Gil Grissom) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Eric Szmanda (Greg Sanders) Jorja Fox (Sara Sidel) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Ann Donahue, Josh Berman Kamera: Roy H. Wagner Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12