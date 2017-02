kabel eins 22:10 bis 00:10 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Kai reist - ... nach Bollywood Kai reist... nach Bollywood D 2017 16:9 HDTV Merken Pünktlich zur Oscar-Verleihung schaut sich Kai Böcking die indische Antwort auf Hollywood an: Bollywood! Die indische Filmindustrie ist die größte der Welt. Schaupieler/-innen sind absolute Superstars und werden von einem ganzen Volk angehimmelt. Kann ein weißer Mann ohne Hindi zu können eine Rolle in einer indischen Produktion in Bollywood bekommen? Kai nimmt die Mission an - und will in einem indischen Film mitspielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tommy Scheel Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag