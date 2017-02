N24 Doku 22:50 bis 23:35 Dokumentation Im Innersten des Universums: Schwarze Löcher GB 2014 Merken Das uns umgebende Universum ist skurril: kreativ und zerstörerisch zugleich. Schwarze Löcher sind nur eines dieser ungelösten Rätsel, faszinierend und sonderbar. Ihre unbändige Anziehungskraft lässt sie sich zu alles verschlingenden Schlunden im All öffnen. Und dennoch scheint ihre Erkundung der nächste Schritt in der Raumfahrttechnik zu sein - und vielleicht der erste Schritt zu bemannten Reisen durch Raum und Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Loren (Narrator) Hakeem Oluseyi (Himself, Astrophysicist) Originaltitel: Strip the Cosmos Regie: Duncan Bulling Musik: Alasdair Reid